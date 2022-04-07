Спецоперация российский вооруженных сил на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны, заявил в эфире британского телеканала Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью пять Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Сегодняшние действия России — это зашита от потенциальной угрозы мирового масштаба, подчеркнул представитель Кремля. При этом он допустил, что конфликт может быть прекращен дипломатическим путем, все будет зависеть от «последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия».

Песков признал, что Россия понесла большие потери в ходе спецоперации на Украине, и это большая трагедия для страны. Интервью британскому изданию пресс-секретарь давал на английском языке.