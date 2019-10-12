Россия создаст несбиваемые ракеты

Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО. Об этом в ходе интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил президент России Владимир Путин.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно», — заявил российский лидер. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам президента, существующие и стоящие на вооружении современные системы противоракетной обороны (ПРО) работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории. Россия же, по словам главы государства, кроме того, что их многократно усовершенствовала, так еще и создала другое оружие.

«Которого пока в мире ни у кого нет», — заявил Путин.

Президент России ранее предупредил, что Москва займется разработкой ракет средней дальности вслед за США. Об этом российский глава заявил после того, как Штаты вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это решение Вашингтона подорвало международную безопасность, констатировали в Москве.