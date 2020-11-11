Россия создаст базу ВМФ в Судане

Согласно тексту документа, Судан предоставит России участок для создания базы для кораблей. Там может разместить четыре судна, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой.



Максимальное количество личного состава на территории базы не будет превышать 300 человек.

Корабли смогут заходить на базу по уведомлению, направленному заранее за 12 часов. При оперативной необходимости это время сокращается до шести часов. Инвентаризация передаваемого участка пройдет в течении полугода после подписания соглашения.

Россия получает право проводить на предоставленном участке капитальное строительство, устанавливать плавучие причалы, вести работы по углублению дна и размещать необходимое материально-техническое обеспечение для работы военных кораблей.

По соглашению сторон Россия получит право провозить через порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, предназначенные для работы базы, обеспечения сотрудников и членов их семей. Принимающая сторона не будет взимать сборы и пошлины за поступающие грузы.

Документ предусматривает, что находящиеся на базе корабли неприкосновенны. Там не могут проходить обыски, досмотры и аресты.



Договор рассчитан на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летний период, если одна из сторон не уведомит о своем намерении прекратить его действия. После того, как документ утратит силу все недвижимое имущество базы передается Судану без каких-либо компенсаций.