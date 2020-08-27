Россия сформировала резерв из числа сотрудников правоохранительных органов, чтобы помочь Белоруссии в случае необходимости. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, силы не будут применяться до тех пор, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».

Путин подчеркнул, что «необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет», и выразил надежду, что и дальше не будет. Он отметил, что с этим согласны и Москва, и Минск.

Президент России отметил, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя сдержанно. По словам Путина, ситуация в республике сейчас выравнивается. При этом президент РФ отметил, что избирательность, с которой зарубежные страны оценивают действия оппозиции и властей республики наталкивает на мысль, что на процессы в стране планируют повлиять.

Владимир Путин подчеркнул, что надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии сейчас ведется гибридная война. Он отметил, что некоторые зарубежные страны уже в открытую обсуждают раздел территории республики в случае ее развала. Лукашенко подчеркнул, что они «спят и видят», когда это произойдет, однако уверил, что этого никогда не случится.