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Россия совпала с Китаем в оценке дальнейшего существования однополярного мира

Представитель Кремля Песков заявил о прекращении существования однополярного мира

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Россия и Китай занимают схожую позицию о прекращении существования однополярного мира. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что время, когда существует только один главный игрок, устанавливающий правила на мировой арене, постепенно уходит.

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«Мы считаем в унисон с китайскими товарищами — в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый „золотой миллиард“ претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам», — заявил Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что возникает новая реальность, так как основы действующей системы себя изжили.

Так Песков прокомментировал материал журналиста Ван Вэ для китайской газеты Global Times, в которой говорилось о своевременности речи президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

В своем выступлении российский лидер констатировал утрату доминирующего положения в мировой политике и экономике стран Запада и отсутствие у них возможностей добиться глобальной изоляции России.

США

Дмитрий Песков

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