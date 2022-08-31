Россия сочла неблагоприятным состояние диалога с США по стратегической стабильности

Контекст для возобновления диалога с США по стратегической стабильности сейчас не самый благоприятный. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Нынешний контекст для возобновления двустороннего диалога с США по тематике стратегической стабильности и стратегических наступательных вооружений не самый благоприятный», — заявил Рябков.

Он признался, что не ждет каких-то прорывов.

«Мы методично обсуждаем то, что происходит в этой сфере с американцами, обмениваемся уведомлениями», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, механизм договора в целом работает, поиск «путей движения вперед» будет продолжен.

Ранее замглавы МИД РФ обращал внимание, что НАТО проводит рискованную политику, которая может привести к эскалации и даже к вооруженному столкновению. По его мнению, важно сохранить приверженность постулату о недопустимости любой войны между государствами, у которых есть ядерное оружие. Рябков также напомнил об условиях, при которых Россия может задействовать ядерный арсенал.