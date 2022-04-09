Россия снимет коронавирусные ограничения на авиаперелеты еще в 52 страны, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Международные направления, по которым могут быть возобновлены полеты, уточнил оперштаб.

Ограничения сняты на регулярном и чартерном авиасообщении с Алжиром, Аргентиной, Бразилией, Египтом, Индией и рядом других государств, подчеркнул ТАСС. Полеты в эти страны будут регулироваться международными правовыми соглашениями о воздушном сообщении и договоренностями между авиационными властями. Часть стран уже открыты для полетов, с другими авиасообщение было закрыто в течение двух лет.

Международное авиасообщение затруднено также санкциями Запада. Российские авиаперевозчики опасаются арестов самолетов в иностранных аэропортах.

Туроператоры назвали страны, куда россияне смогут полететь на отдых в 2022 году. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, Египет, Сейшелы и Шри-Ланка. Перелеты могут быть прямыми или через третьи страны, предупредили представители отрасли.