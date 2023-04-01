01 апреля 2023, 03:00
Россия сможет использовать армию для отражения вооруженного нападения
Лавров: в концепцию внешней политики ввели использование ВС для отражения нападения
Новая концепция внешней политики предполагает использование Вооруженных сил для отражения вооруженного нападения на Россию. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, его слова привел ТАСС.
«Согласно положениям концепции, антироссийские шаги недружественных государств будут при необходимости жестко пресекаться», — сказал он.
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По словам министра, логика концепции отражает меняющиеся геополитические реалии, которые значительно ускорились после начала специальной военной операции.
В документе раскрывают положения, затрагивающие вопросы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, «выстраивания сотрудничества с другими странами с опорой на единый духовно-нравственный ориентир», пояснил Лавров.
Текст Концепции внешней политики накануне опубликовали на портале нормативно правовых актов. В нем говорится, что целями внешней политики России является стремление к равноправному сотрудничеству с другими странами. Для этого Россия намерена вести мирный диалог на основе уважения норм международного права.
Сергей Лавров
Россия
МИД РФ
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