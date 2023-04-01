Власть 01 апреля 2023, 03:00 Россия сможет использовать армию для отражения вооруженного нападения Лавров: в концепцию внешней политики ввели использование ВС для отражения нападения пресс-служба МИД

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Новая концепция внешней политики предполагает использование Вооруженных сил для отражения вооруженного нападения на Россию. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, его слова привел ТАСС.

«Согласно положениям концепции, антироссийские шаги недружественных государств будут при необходимости жестко пресекаться», — сказал он.

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По словам министра, логика концепции отражает меняющиеся геополитические реалии, которые значительно ускорились после начала специальной военной операции.

В документе раскрывают положения, затрагивающие вопросы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, «выстраивания сотрудничества с другими странами с опорой на единый духовно-нравственный ориентир», пояснил Лавров.

Текст Концепции внешней политики накануне опубликовали на портале нормативно правовых актов. В нем говорится, что целями внешней политики России является стремление к равноправному сотрудничеству с другими странами. Для этого Россия намерена вести мирный диалог на основе уважения норм международного права.