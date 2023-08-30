30 августа 2023, 14:11
Россия серьезно отреагирует на невыдачу журналистам виз США перед Генассамблеей ООН
Захарова: Россия отреагирует на невыдачу виз США журналистам на Генассамблею ООН
Россия не оставит без ответа действия США, если журналистам из РФ не дадут американские визы для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом предупредила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.
Дипломат назвала вероятную невыдачу виз США российским журналистам грубейшим нарушением всех норм внутреннего и международного законодательства. Российская сторона считает такие действия абсолютно неприемлемым нарушением международного права, подчеркнула Захарова.
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«Оно не должно оставаться и в случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам не останется без серьезной реакции», — заявила представитель министерства иностранных дел.
Весной США отказались выдавать визы журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова. Они должны были освещать заседания Совбеза ООН под председательством министра.
США
Мария Захарова
МИД РФ
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