Власть 30 августа 2023, 14:11 Россия серьезно отреагирует на невыдачу журналистам виз США перед Генассамблеей ООН Захарова: Россия отреагирует на невыдачу виз США журналистам на Генассамблею ООН РИА «Новости»

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Россия не оставит без ответа действия США, если журналистам из РФ не дадут американские визы для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом предупредила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат назвала вероятную невыдачу виз США российским журналистам грубейшим нарушением всех норм внутреннего и международного законодательства. Российская сторона считает такие действия абсолютно неприемлемым нарушением международного права, подчеркнула Захарова.

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«Оно не должно оставаться и в случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам не останется без серьезной реакции», — заявила представитель министерства иностранных дел.

Весной США отказались выдавать визы журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова. Они должны были освещать заседания Совбеза ООН под председательством министра.