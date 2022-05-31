Россия сделала все возможное для решения продовольственной проблемы в мире, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров. Об этом написало РИА «Новости».

«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», — сообщил министр иностранных дел.

Он напомнил, что Россия уже больше месяца принимает меры для вывоза украинского зерна. Военно-морской флот Российской Федерации обеспечит беспрепятственный проход судов в зерном в Средиземное море, если Украина займется разминированием портов, добавил Лавров.

«Необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», — заметил он.

По словам министра, Запад «создал массу искусственных проблем», заблокировав заход российских судов в порты и нарушив логистические и финансовые цепочки.

Глава МИД России призвал Запад «всерьез задуматься», что важнее: «делать пиар» на проблеме продовольственной безопасности или решать ее.