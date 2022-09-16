Россия сделает все для скорейшего прекращения конфликта на Украине | 360°

Важное 16 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Россия сделает все для скорейшего прекращения конфликта на Украине Путин: Россия предпримет все меры для скорейшего завершения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна предпримет все возможные меры, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщил ТАСС.

Путин подчеркнул, что ему известна позиция главы правительства Индии по ситуации на Украине и он прекрасно понимает все озабоченности.

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«Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее», — заявил президент России.

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Российский лидер отметил, что выходу из кризиса противятся власти Украины, которые отвергли все предложения о переговорах.

«Руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса и обозначило, что хочет добиться своих целей военным путем», — добавил Путин.

Президент России подчеркнул, что сообщит Моди все подробности о происходящих событиях специальной военной операции.

Это вторая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди меньше чем за год. В последний раз лидеры двух стран виделись в декабре прошлого года в Нью-Дели.

На новой встрече стороны обсудили вопрос отмены визового режима между странами, а также поставку российских удобрений, которые по просьбе индийской стороны выросли за последнее время в восемь раз. Путин пригласил Моди в Россию для участия в мероприятиях, посвященных Индии, в 2024 году.

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