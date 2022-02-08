С февраля 2014 года источником власти на Украине Россия считает госпереворот. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер обратился к Украине с призывом набраться мужества и приступить к выполнению Минских соглашений. После госпереворота, добавил он, России пришлось защищать людей в Крыму.

«Изначально-то власть [на Украине] захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну, а как иначе-то? Зачем поставили нас в такое положение?», — сказал он.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона длились более пяти часов. Глава Франции уже поделился в Twitter фото со встречи и призвал все страны выстраивать «ответ, который позволит избежать войны».

Диалог с РФ французский лидер ранее назвал единственным путем обеспечения настоящей стабильности и безопасности в Европе.