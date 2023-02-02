02 февраля 2023, 11:41
Россия самостоятельно решит все вопросы на Украине — Лавров
Глава МИД Лавров: Россия самостоятельно решит все вопросы на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сама решит все необходимые вопросы на Украине. Об этом он заявил во время интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».
«Мы решим все вопросы [на Украине] сами, и мы не обращались [к ОДКБ за помощью]», — сообщил он.
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Министр назвал смешными разговоры о том, будто бы Североатлантический альянс не воюет против российской армии, а лишь вооружает ВСУ. По его словам, есть системы, которым нельзя обучить за короткое время. Поэтому, вероятно, что вместе с техникой Запад будет присылать на Украину и боевые расчеты.
Лавров также рассказал о том, что западные страны заставили киевский режим прекратить переговорный процесс в тот момент, когда он уже находился на заключительной стадии. После этого никто не пытался убедить Украину вернуться к переговорам.
Также министр ответил на вопрос о том, когда спецоперация закончится. Он подчеркнул, что важны сроки, а не результаты. На них сейчас работают российские дипломаты и военные. Главное — обеспечить самостоятельность России.
Сергей Лавров
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