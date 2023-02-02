Важное 02 февраля 2023, 11:41 Россия самостоятельно решит все вопросы на Украине — Лавров Глава МИД Лавров: Россия самостоятельно решит все вопросы на Украине РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сама решит все необходимые вопросы на Украине. Об этом он заявил во время интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

«Мы решим все вопросы [на Украине] сами, и мы не обращались [к ОДКБ за помощью]», — сообщил он.

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Министр назвал смешными разговоры о том, будто бы Североатлантический альянс не воюет против российской армии, а лишь вооружает ВСУ. По его словам, есть системы, которым нельзя обучить за короткое время. Поэтому, вероятно, что вместе с техникой Запад будет присылать на Украину и боевые расчеты.

Лавров также рассказал о том, что западные страны заставили киевский режим прекратить переговорный процесс в тот момент, когда он уже находился на заключительной стадии. После этого никто не пытался убедить Украину вернуться к переговорам.

Также министр ответил на вопрос о том, когда спецоперация закончится. Он подчеркнул, что важны сроки, а не результаты. На них сейчас работают российские дипломаты и военные. Главное — обеспечить самостоятельность России.