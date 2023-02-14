Власть 14 февраля 2023, 12:35 Россия решит в рамках СВО все поставленные Путиным задачи — Кириенко Первый замглавы администрации президента Кириенко пообещал выполнение всех задач СВО РИА «Новости»

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Россия в ходе спецоперации на Украине решит все задачи, которые поставил президент Владимир Путин. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передал ТАСС.

«Конечно, мы решим все задачи на поле боя, все поставленные президентом задачи будут реализованы», — сказал он.

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Кириенко обратил внимание, что в рамках беспрецедентного экономического давления, которое сейчас оказывает Запад, России надо не просто выстоять и переждать. По его мнению, стране необходимо использовать это время для масштабного развития.

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Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян счел, что Россия достигла стратегических целей спецоперации. Военные надежно закрепились к востоку от Днепра.

Советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук выразил опасение, что зона спецоперации расширится на Одессу и Одесскую область.