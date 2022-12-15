Власть 15 декабря 2022, 15:36 Россия разработала новую концепцию внешней политики Представитель МИД Дробинин: новую концепцию внешней политики России представят в 2023 году РИА «Новости»

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Разработанную министерством иностранных дел России новую концепцию внешней политики страны официально представят в 2023 году. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования министерства Алексей Дробинин.

Он пояснил, что сначала документ рассмотрят на Совете безопасности России.

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«Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать», — заявил Дробинин.

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Представитель МИД добавил, что первую версию концепции одобрили в январе 2022 года. Но в связи с развитием внешнеполитических факторов работу над документом продолжили.

Разработанная концепция определит внешнюю политику России на следующий период в четыре — шесть лет. Прошлую версию документа МИД принял в 2016 году. В ней прописали 11 целей внешнеполитической деятельности страны, главной из которых назвали защиту суверенитета и территориальной целостности.