Власть 28 ноября 2023, 17:52 Россия расценит любое вмешательство извне как агрессивные действия — Путин Путин: Россия расценит любое вмешательство извне как агрессию против себя Пресс-служба Кремля

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Россия будет расценивать любое вмешательство извне и провокацию как агрессивные действия против страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

«Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами», — указал глава государства.

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Он пообещал, что российская сторона будет соответствующе реагировать на подобные действия.

Президент назвал Россию «большой, многоликой страной» и отметил, что ее сила, потенциал и конкурентное преимущество как раз состоят в этом многообразии культур, традиций и обычаев. Путин призвал укреплять и беречь это многообразие. Он обратил на это особое внимание руководителей всех российских регионов и отметил, что в этой сфере рассчитывает на авторитет пастырей традиционных религий, а также ответственность всех политических сил и общественных организаций.