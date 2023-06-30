Власть 30 июня 2023, 22:25 Россия рассмотрит возможность восстановления связей с Финляндией при ее желании — Лавров Глава МИД Лавров: при желании Финляндии Россия рассмотрит вариант возобновления связей Unsplash

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Если власти Финляндии решат восстановить нормальные связи, Россия рассмотрит такую возможность, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, это сделают с учетом вступления скандинавской страны в НАТО. Трансляцию брифинга провели на YouTube-канале министерства иностранных дел.

У Лаврова поинтересовались о состоянии отношений России и Финляндии, добавив, что они «оказались разорваны». Глава МИД подчеркнул, что связи разорвались не сами по себе — это сделала Финляндия в лице своего правительства, которое отошло от долгих традиций добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества с РФ, переметнувшись к тем, кто яро участвует в кампании против России.

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По словам министра, РФ сделала многое для обретения Финляндией независимости. Лавров подчеркнул, что «русские всегда помнят добро, но не всегда добро помнят некоторые из наших партнеров».

«Если финляндская сторона решит, что надо возвращаться к нормальным связям, мы будем готовы рассмотреть предложение, которое Хельсинки может в этой связи сделать», — заявил Сергей Лавров.

Ранее он заявлял, что Россия не может полагаться на западных партнеров. По его словам, отношения между РФ и Западом можно охарактеризовать как «борьба миров».