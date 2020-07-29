Россия расширит санкции в отношении Украины

Госдума рассмотрит подготовленный правительством законопроект, который распространит санкции на компании, если уже находящиеся под экономическими ограничениями иностранные физические или юридические лица имеют в ней долю более 25%.

С документом можно ознакомиться на сайте Госдумы. Если закон будет принят, блокировать операции с деньгами или иным имуществом подсанкционных лиц будут обязаны банки, операторы по приему платежей, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, организаторы лотерей, операторы азартных игр и ломбарды.

В случае неоднократного нарушения запрета у поднадзорной организации будет отозвана лицензия.

Находящееся под санкциями лицо сможет проводить операции по уплате налогов и штрафов, получать и расходовать пенсию, стипендию, пособие или социальные выплаты. Меры дополнят ограничения, введенный в октябре 2018 года в связи с недружественными действиями в отношении российских граждан и юрлиц на Украине.

Результатом встречи в Варшаве министров иностранных дел Польши и Украины стало совместное заявление, в котором страны сообщают о совместных действиях для противодействия введению в строй «Северного потока — 2».