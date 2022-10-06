Власть 06 октября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Россия расширит работу карты «Мир» с дружественными странами — Мишустин Премьер-министр Мишустин: РФ расширяет работу карты «Мир» с дружественными странами РИА «Новости»

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Россия работает над расширением географии действия карты «Мир» в дружественных странах. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума. Текстовая трансляция его речи представлена на сайте кабмина.

Мишустин назвал актуальной задачей переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка.

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«У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется все больше банков. С партнерами из дружественных стран мы налаживаем взаимодействие платежных систем, расширяем географию использования карт „Мир“», — рассказал председатель российского правительства.

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По его словам, это важно для «обеспечения надежности платежей и удобства граждан».

На Каспийском экономическом форуме обсуждаются актуальные вопросы сотрудничества стран Каспийского региона. Первое мероприятие с участием «Каспийской пятерки» — России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана — состоялось в 2019 году.

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