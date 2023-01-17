Власть 17 января 2023, 17:23 Россия расширила стоп-лист европейских чиновников Россия расширила стоп-лист чиновников из Европы в ответ на девятый пакет санкций ЕС РИА «Новости»

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Россия увеличила стоп-лист представителей стран — членов Евросоюза и евроинститутов в ответ на недружественные действия ЕС, которым запретили въезд в страну. Заявление МИД опубликовали на официальном сайте российского ведомства.

«Евросоюз пытается воздействовать на Россию через ограничительные односторонние меры. Девятый пакет санкций страны ЕС приняли 16 декабря. Считаем эти действия подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН и нелегитимными», — подчеркнули в министерстве.

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Европейский парламент, напомнили в МИД, также проводит антироссийскую агрессивную линию, утвердив в ноябре резолюцию «О признании России государством-спонсором терроризма».

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«В очередной раз проявили себя двойные стандарты Запада, который закрывал глаза с 2014 года, пока Украина убивала жителей Донбасса. Российская сторона расширила список европейских чиновников, которым запрещен въезд в нашу страну», — добавили в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ведомство обсудит с США тему безопасности при готовности американской стороны вести диалог на равных.