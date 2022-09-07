Россия расширила ответные санкции против Евросоюза | 360°

Власть 07 сентября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Россия расширила ответные санкции против Евросоюза МИД сообщил о введении санкций против военного руководства ЕС Pixabay

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Россия расширит санкции против Евросоюза в ответ на введение новых ограничительных мер в отношении россиян, сообщили в МИД. В списки включили военное руководство ЕС, а также тех, кто причастен к поставкам вооружения на Украину.

Указанным лицам запретят въезд на территорию России. Министерство иностранных дел передало соответствующую ноту в представительство Евросоюза в РФ.

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«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», — отметили в МИД.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции являются «эффективными и правильными». По мнению главы немецкого правительства, ограничительные меры способны надавить на руководство страны для прекращения конфликта на Украине.

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