Россия расширила черный список для стран Евросоюза

Россия ввела эту меру в ответ на «конфронтационную линию Брюсселя», заявила представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, страны Запада постоянно дезинформируют общественность из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Их слова о том, что к случившемуся причастна Россия, недопустимы.

Постоянный представитель МИД РФ заявила, что Германия так и не предоставила данные, которые подтвердили бы наличие отравляющего вещества «Новичок» в анализах Навального. Захарова назвала ложью тезис, который активно продвигает Берлин: там считают, что Москва не желает сотрудничать по ситуации с политиком.

«Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово в инциденте с Навальным», — заявила Мария Захарова.

Около месяца назад Алексею Навальному стало плохо во время полета. Пилот самолета экстренно сел в Омске, после чего основателя ФБК отправили в одну из местных больниц. Омские врачи заявили, что состояние Навального могло стать хуже из-за нарушения обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. По какой причине это могло произойти — неизвестно. В берлинской клинике «Шарите», в которую впоследствии перевезли блогера, считают, что Навального могли отравить веществом «Новичок». Москва отрицает все обвинения.