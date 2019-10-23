Россия простила Африке долги на $20 млрд

Президент России Владимир Путин и президент Египта, глава Африканского союза Абдельфаттах Сиси приняли участие в пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка». Путин объявил, что Россия простила Африке миллиардные долги.

Москва списала африканским государствам долги более чем на 20 миллиардов долларов, заявил российский президент. Эти слова вызвали в зале аплодисменты: в зале оказались руководители нескольких африканских стран.

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«На форум приехали руководители около двух тысяч российских и зарубежных компаний. Тема форума „Россия и Африка: раскрывая потенциал сотрудничества“ крайне важна и актуальна», — отметил Путин в своем приветственном слове.

По словам российского главы, африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано в том числе с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. Как считают эксперты, уже к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов.

Как заметил президент России, наша страна «участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки».

«В Африке очень много наших потенциальных партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста», — заключил российский лидер.