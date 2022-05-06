Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге. Он заявил, что помощь ей будут оказывать дипломаты, сообщило РИА ФАН.

«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», — сказал представитель Кремля на ежедневном брифинге.

Так как девушка является гражданкой России, ее интересы будут защищаться по дипломатическим и другим каналам, заверил Дмитрий Песков.

Гродненский областной суд вынес приговор 6 мая. Софье Сапеге дали шесть лет колонии общего режима за разжигание социальной вражды, организацию насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия с персональными данными. В мае прошлого года ее задержали вместе с главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Осенью девушку перевели под домашний арест. Ресурсы Nexta, Nexta Live и Luxta признаны в Белоруссии террористическими.