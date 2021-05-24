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    24 мая 2021, 20:31

    Россия продолжит военное обеспечение Арктики — эксперт

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Виктор Литовкин обсудил с ИА Nation News усиление позиций России в арктическом регионе. Специалист заметил, что Штаты не могут смириться с тем, что РФ опережает их и владеет инициативой в Арктике

    «Страна обеспечила защиту этой территории, поэтому с нашим правом обладать арктическими землями и Северным-Ледовитым океаном всему миру придется считаться, в первую очередь США», — заметил собеседник информагентства.

    По его словам, для России очень важно обеспечить защиту северных морских путей, чтобы там не появлялись эсминцы, фрегаты и подлодки США.

    «Россия будет в дальнейшем продолжать военное обеспечение Арктики, потому что это наша земля, наша территория, ее надо защищать», — добавил Литовкин.