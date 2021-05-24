Военный эксперт Виктор Литовкин обсудил с ИА Nation News усиление позиций России в арктическом регионе. Специалист заметил, что Штаты не могут смириться с тем, что РФ опережает их и владеет инициативой в Арктике

«Страна обеспечила защиту этой территории, поэтому с нашим правом обладать арктическими землями и Северным-Ледовитым океаном всему миру придется считаться, в первую очередь США», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, для России очень важно обеспечить защиту северных морских путей, чтобы там не появлялись эсминцы, фрегаты и подлодки США.

«Россия будет в дальнейшем продолжать военное обеспечение Арктики, потому что это наша земля, наша территория, ее надо защищать», — добавил Литовкин.