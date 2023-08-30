Власть 30 августа 2023, 13:43 Россия продолжит СВО для ликвидации исходящей от Украины террористической угрозы — Кремль Песков: СВО продолжат для устранения угрозы терроризма, исходящей от Украины РИА «Новости»

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Россия и дальше намерена вести специальную военную операцию (СВО), для того чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от Украины. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на российские регионы, написал ТАСС.

Представитель Кремля назвал удары беспилотников «террористической активностью киевского режима».

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«Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас», — сказал он.

По его словам, военные эксперты сейчас выясняют, как ВСУ организовали атаку дронов по псковскому аэропорту. Российские власти примут меры по недопущению подобных ситуаций в будущем, подчеркнул Песков.

Атака беспилотников в ночь на 30 августа пришлась на Орловскую, Калужскую, Брянскую, Псковскую области, а также Московский регион. Системы ПВО смогли отразить ее.