Россия продолжит разоблачать множащиеся после Бучи фейки

Россия продолжит разоблачать фейки, которые стали множиться после событий в Буче. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы будем разоблачать те фейки, которые сейчас множатся вслед за Бучей. Пытаются еще представить ситуацию на „Азовстали“, как созданную Россией, в которой Россия запрещает выходить гражданскому населению, врут налево и направо», — сказал Лавров в эфире Первого канала.

По его словам, украинская сторона врет в том числе и о том, что Россия якобы не открывает гуманитарные коридоры. При этом российские военные каждый день вывозят людей из опасных районов, подгоняют автобусы и кареты скорой помощи. Министр отметил, что мирных жителей удерживают на Украине в качестве живого щита. Власти либо не оповещают людей, либо запрещают им входить.

«И те, кому удается выбраться самостоятельно, рассказывают, как обращаются с ними военнослужащие батальона „Азов“* и прочих территориальных органов», — подчеркнул Лавров.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего за время проведения спецоперации с Украины, из ДНР и ЛНР вывезли более 975 тысяч человек.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.