Власть 22 марта 2024, 13:03 Россия продолжит пресекать угрозы безопасности со стороны Украины Песков: РФ продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее безопасности РИА «Новости»

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Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал ее населению и территориям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Официальный представитель Кремля напомнил, что в состав России вошли четыре новых региона, и главное — обезопасить людей на этих территориях и освободить ее. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое документально закрепило планы применить любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о новых субъектах.

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По словам Пескова, конфликт начинался как спецоперация, но после вмешательства коллективного Запада Россия оказалась в состоянии войны. Каждый житель страны должен осознавать это для «внутренней мобилизации», обратил внимание представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригрозил новыми ударами по России. Он выступил с таким заявлением после провала попыток украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую и Курскую области.