Власть 06 сентября 2023, 14:21 Россия продолжит поставки удобрений за границу — МИД МИД: Россия будет и дальше продавать продукцию и удобрения за границу РИА «Новости»

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Россия будет и дальше продавать свое зерно и удобрения за рубеж. Эти действия будут содействовать стабилизации цен в мире. Об этом заявили в МИД РФ.

«Россия продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, что будет способствовать стабилизации мировых цен и улучшению их общей доступности», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что российская сторона не прекращает передавать на безвозмездной основе отечественную продукцию нуждающимся странам. В частности, российские удобрения отправили в Кению (34 тысячи тонн) и Малави (20 тысяч тонн).

Также планируется, что эту же продукцию получат в Шри-Ланке, Зимбабве и Нигерии. Бесплатную пшеницу из России до конца года отправят Эритрее, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Сомали, Мали, Зимбабве, Буркина-Фасо.

Представители министерства добавили, что очень важно осуществить совместный проект РФ, Катара и Турции. Речь идет о перевозке из России одного миллиона тонн зерна на турецкую территорию. Там продукт переработают и безвозмездно отдадут беднейшим государствам.