Россия продолжит всесторонне помогать братской Белоруссии. Сейчас она находится в непростых условиях — предпринимаются постоянные попытки раскачать ситуацию извне.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-форуме регионов двух государств. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — отметил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что запрет поставлять белорусские товары в страны Евросоюза наносит ущерб не только бизнесу, но и простым гражданам — в том числе жителям Европы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Путина за публичную поддержку. Он подчеркнул, что стране это важно на фоне непростого периода, когда ситуацию активно пытаются дестабилизировать. Минск не раз заявлял, что протесты в республике координируют из-за границы. Лукашенко неоднократно заявлял, что беспорядки организует Америка, а европейцы ей подыгрывают.

Отношения с Западом резко ухудшились после ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair из-за ложного сообщения о минировании. «Газета.ru» напомнила, что воздушное судно направлялось из Афин в в Вильнюс 23 мая, но на несколько часов приземлилось в Минске. На борту находился основатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским. В результате Романа Протасевича задержали.