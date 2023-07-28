Важное 28 июля 2023, 11:53 Россия продолжит безвозмездные поставки продуктов в нуждающиеся страны — Путин Президент Путин: РФ продолжит поставки продуктов в нуждающиеся страны Пресс-служба Кремля

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Россия будет и впредь поставлять сельскохозяйственную продукцию в нуждающиеся страны, в частности — безвозмездно поставлять зерно и другие продукты. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Российский президент заверил, что страна останется ответственным международным поставщиком сельхозтоваров и будет поддерживать самые нуждающиеся регионы и государства.

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«Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», — процитировал Путина ТАСС.

Президент России также напомнил, что почти за четыре года страна совершила 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки. Кроме того, РФ старается облегчить долговое бремя африканских государств и намерена направить на эти цели свыше 90 миллионов долларов. Общая же сумма списанной Россией задолженности уже достигла 23 миллиардов долларов.