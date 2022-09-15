Россия призвала удержать Украину от расправы над мирными жителями | 360°

Власть 15 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Россия призвала удержать Украину от расправы над мирными жителями Представитель МИД Захарова: Украину необходимо заставить прекратить расправы над людьми РИА Новости

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Россия обратилась к международным организациям с призывом оказать влияние на Украину. Киевский режим должен отказаться от карательных мероприятий в отношении мирных граждан, которых обвиняет в сотрудничестве с РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом на брифинге, указав на необходимость безотлагательных мер.

«Призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами. Это необходимо сделать безотлагательно», — сказала она.

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Ранее Захарова уличила Украину в запугивании сторонников воссоединения с Россией. Она отметила, что украинским властям не по душе возвращение мира и спокойствия на освобожденных территориях.

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Захарова заявила, что представители США предпочитают не комментировать подобные ситуации. По ее словам, американские власти либо отмалчиваются, либо называют такие инциденты частью освободительной борьбы.

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