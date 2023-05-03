Власть 03 мая 2023, 14:04 Россия призвала Запад прекратить травлю всего русского Представитель МИД Захарова: Запад прекратить травлю всего русского РИА «Новости»

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Страны Запада продолжают грубо нарушать права граждан России. Российские власти попросили прекратить дискриминацию всего русского. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС.

По ее словам, с начала специальной военной операции (СВО) западные страны начали развивать русофобскую кампанию, беспрецедентную по уровню и масштабам беззакония.

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«Мы призываем западные страны немедленно прекратить травлю всего русского, вернуться к добросовестному выполнению своих правозащитных обязательств, в том числе в антидискриминационной сфере», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что «жертвами охоты на все русское» оказались не только россияне, но и просто русскоговорящие люди. Особенно в этом отношении отличились Польша, Латвия, Эстония и Литва.

«[Эта] кампания зародилась в центре натоцентричного блока, но распространяется она по разным причинам», — отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее мнению, все эти настроения идут из США, ЕС, Великобритания, а потом расходятся по всему миру.