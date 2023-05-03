03 мая 2023, 14:04
Россия призвала Запад прекратить травлю всего русского
Представитель МИД Захарова: Запад прекратить травлю всего русского
Страны Запада продолжают грубо нарушать права граждан России. Российские власти попросили прекратить дискриминацию всего русского. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС.
По ее словам, с начала специальной военной операции (СВО) западные страны начали развивать русофобскую кампанию, беспрецедентную по уровню и масштабам беззакония.
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«Мы призываем западные страны немедленно прекратить травлю всего русского, вернуться к добросовестному выполнению своих правозащитных обязательств, в том числе в антидискриминационной сфере», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что «жертвами охоты на все русское» оказались не только россияне, но и просто русскоговорящие люди. Особенно в этом отношении отличились Польша, Латвия, Эстония и Литва.
«[Эта] кампания зародилась в центре натоцентричного блока, но распространяется она по разным причинам», — отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее мнению, все эти настроения идут из США, ЕС, Великобритания, а потом расходятся по всему миру.
Мария Захарова
МИД РФ
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