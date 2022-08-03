Россия призвала США прекратить подрывать стабильность в мире

Россия призвала США не совершать действия, подрывающие стабильность в регионе и мире. Об этом сообщил МИД РФ после визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.

По словами министерства, визит Пелоси является явной провокацией. Американские власти нацелены на всестороннее сдерживание Китая. При этом Россия считает, что отношения между Тайванем и Китаем являются сугубо их делом.

«Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе. Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай», — подчеркнули в МИД РФ.

Дипломаты добавили, что китайское правительство является единственным законным руководством страны, а Тайвань представляет собой неотъемлемую часть Китая.