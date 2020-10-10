Россия призвала США отказаться от концепции соперничества двух держав

Вашингтону стоит оставить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав. Россия действует открыто и осознает свою ответственность за безопасность.

Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский во время заседания первого комитета ГА ООН. Его слова процитировало РИА «Новости».

Заседание первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, состоялось 9 октября.

«В отличие от США Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира», — процитировал Полянский заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

Он отметил, что США пора «прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений в духе концепций соперничества великих держав или мира с опорой на силу». Полянский также подчеркнул, что Россия действует открыто, последовательно продвигает инициативы и принимает меры. Речь идет о действиях, которые направлены на предотвращение деградации ситуации в области стабильности и безопасности.