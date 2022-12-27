27 декабря 2022, 11:02
Россия призвала к сдержанности в диалоге по ядерной теме
Глава МИД Лавров: для минимизации ядерных рисков Запад должен проявить сдержанность
Российские власти просят Запад быть очень сдержанным по такой чувствительной теме, как ядерная сфера. Нужно сохранять приверженность постулату о недопустимости ядерной войны. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Продолжаем призывать Запад к максимальной сдержанности в этой крайне чувствительной сфере. Для минимизации ядерных рисков важно на деле сохранять приверженность постулату о недопустимости ядерной войны», — сказал он.
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Речь идет о совместном заявлении стран «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года. Лавров подчеркнул, что, согласно документу, нужно не допустить военной конфронтации между ядерными державами. Ведь в противном случае все может закончиться катастрофой.
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Также глава МИД РФ в интервью отметил, что пока у США и России не получается нормально общаться. По его мнению, все дело в позиции Штатов, которые хотят увидеть стратегическое поражение российской стороны. Министр подчеркнул, что российские власти будут разговаривать о безопасности, в том числе в контексте Украины, когда Белый дом будет готов вести переговоры с Россией взаимоуважительно.
Ядерное оружие
Сергей Лавров
МИД РФ
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