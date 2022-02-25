Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом написало РИА «Новости».

Песков сказал, что Зеленского по-прежнему признают в его должности.

«Да, конечно, Зеленский — президент Украины», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что в Кремле ожидали от Запада более скоординированной позиции в свете решений по ситуации вокруг Украины.

Песков также прокомментировал заявление Зеленского о том, что он готов обсуждать нейтральный статус Украины. По оценке Пескова, это говорит скорее о движении в позитивную сторону, но в Кремле еще предстоит проанализировать это высказывание.

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал в беседе с RT, что Зеленский, заявляя о готовности обсуждать нейтральный статус, по его мнению, врет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация территорий соседней страны.