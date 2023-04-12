Власть 12 апреля 2023, 13:41 Россия привлечет мировое внимание к незаконной работе США по биолабораториям Представитель Кремля Песков: Россия привлечет внимание к работе США по биолабораториям РИА «Новости»

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Российские власти сделают все, чтобы обратить внимание общественности в мире на незаконную работу Соединенных Штатов по биологическим лабораториям. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

«Мы должны делать все, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединенных Штатов», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что президент Владимир Путин ознакомился с докладом парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, которые связаны с созданием американцами биолабораторий на Украине. Ранее в обсуждении этого документа участвовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она заявила, что Россия готова в случае необходимости отразить потенциальные биологические угрозы. Политик подчеркнула, что жители страны находятся в полной безопасности.