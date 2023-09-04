Власть 04 сентября 2023, 12:49 Россия присоединится к построению равноправных отношений в АТР — Путин Путин: тема ВЭФ-2023 совпала со стремлением РФ к равноправным отношениям в АТР РИА «Новости»

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На VIII Восточном экономическом форуме обсудят выстраивание конструктивных отношений между странами. Россия нацелена на равноправие и сотрудничество с учетом интересов друг друга, заявил в приветствии к участникам встречи президент Владимир Путин. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Темой ВЭФ-2023 во Владивостоке станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Глава государства заявил, что она отразила стремление России к созданию конструктивных отношений с зарубежными партнерами.

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«Наша страна <…> намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга», — сказал он.

Владимир Путин призвал обсудить на форуме взаимодействие в АТР и развитие Дальнего Востока. Он пожелал участникам результативных дискуссий на панельных сессиях, пленарном заседании и круглых столах.