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    18 октября 2021, 14:41

    Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября

    Глава МИД РФ Лавров: Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября

    Александр Блинов

    Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

    Североатлантическому Альянсу для контактов с Россией теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии, заявил глава дипведомства. Лавров добавил, что также будет прекращена работа информационного бюро НАТО в Москве.

    Военная миссия связи НАТО также приостанавливает работу в Москве. С 1 ноября отзывается аккредитация ее сотрудников.

    НАТО ранее 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и лишении их аккредитации. Альянс также заявил о планах сократить две должности в миссии РФ. В конечном итоге штат сотрудников должен был сократиться вдвое, до 10 человек.