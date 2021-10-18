Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября

Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

Североатлантическому Альянсу для контактов с Россией теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии, заявил глава дипведомства. Лавров добавил, что также будет прекращена работа информационного бюро НАТО в Москве.

Военная миссия связи НАТО также приостанавливает работу в Москве. С 1 ноября отзывается аккредитация ее сотрудников.

НАТО ранее 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и лишении их аккредитации. Альянс также заявил о планах сократить две должности в миссии РФ. В конечном итоге штат сотрудников должен был сократиться вдвое, до 10 человек.