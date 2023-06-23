Власть 23 июня 2023, 17:16 Россия приняла меры в ответ на новые санкции Евросоюза МИД: Россия расширила запрет на въезд для представителей ЕС в ответ на 11-й пакет санкций РИА «Новости»

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Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на новые санкции ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Государства Евросоюза приняли 11-й пакет санкций против России 23 июня. В российском дипломатическом ведомстве назвали действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН. Европа пытается надавить на Россию, утверждая односторонние ограничительные меры, указали в министерстве.

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«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — заявили в МИД.

Среди лиц, которым запретили въезд в Россию, оказались представители силовых структур, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, сообщил «Царьград». Под ответные меры попали и те, кто причастен к оказанию военной помощи киевскому режиму, в том числе к поставкам обмундирования, вооружения и военной техники, обучению военнослужащих ВСУ, сбору денег для украинской армии, передаче разведданных, обеспечению связи и логистики.

Новые российские ограничения затронули представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против РФ и пытающихся подорвать отношения страны с другими государствами. Также запрет въезда распространили на парламентариев стран Евросоюза, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заключила пресс-служба МИД.

Под новые санкции Евросоюза попали пять российских СМИ. Кроме того, ЕС ввел ограничения в отношении ряда компаний, зарегистрированных в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.