Россия готова пойти на ответные меры в отношении Америки, если она продолжит путь эскалации. С таким заявлением в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», — сказал он.

При этом Москва положительно отнеслась к идее Вашингтона организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Одновременно по поручению президента России Владимира Владимировича Путина я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», — отметил Лавров.

Во время телефонного разговора 15 апреля Байден предложил Путину провести очный саммит в Европе летом. Он добавил, что стороны уже обсуждают такую возможность.

Отношения России и Америки обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена. В нем он заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в президентские выборы. Американский лидер также допустил резкие высказывания в адрес Путина. После этого посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций, где он и находится с 21 марта.

Байден подписал указ о санкциях в отношении Москвы 15 апреля, РФ ответила зеркально 16 апреля.