Россия пресечет программы США по разработке биооружия в третьих странах

Россия намерена пресечь программы США по разработке биооружия в третьих странах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он сообщил об этом после заседания комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, написала «Парламентская газета».

«Чем выше суверенитет государства, тем меньше пространства для маневра на территории этого государства. И ровно наоборот», — сказал парламентарий.

Косачев заявил, что Россия в силу своего суверенитета уже давно не позволяет США работать в сфере биобезопасности на своей территории. А Украина, давно лишенная суверенитета, находится практически под 100%-м контролем США, которые развернули там свои программы по разработкам биологического оружия.

Осознанием этих угроз начали проникаться другие соседние страны. Сенатор сообщил, что сегодня у России есть меморандумы по вопросам взаимодействия в сфере биобезопасности с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. Готовятся меморандумы еще с четырьмя соседними странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее рассказала, что в биолабораториях США на Украине изучали в том числе вирус Эбола и возбудители оспы.