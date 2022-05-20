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    20 мая 2022, 16:53

    Россия пресечет программы США по разработке биооружия в третьих странах

    Вице-спикер Совфеда Косачев: Россия намерена пресечь разработки биооружия в третьих странах

    Александр Блинов

    Россия намерена пресечь программы США по разработке биооружия в третьих странах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он сообщил об этом после заседания комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, написала «Парламентская газета».

    Россия пресечет программы США по разработке биооружия в третьих странах

    «Чем выше суверенитет государства, тем меньше пространства для маневра на территории этого государства. И ровно наоборот», — сказал парламентарий.

    Косачев заявил, что Россия в силу своего суверенитета уже давно не позволяет США работать в сфере биобезопасности на своей территории. А Украина, давно лишенная суверенитета, находится практически под 100%-м контролем США, которые развернули там свои программы по разработкам биологического оружия.

    Осознанием этих угроз начали проникаться другие соседние страны. Сенатор сообщил, что сегодня у России есть меморандумы по вопросам взаимодействия в сфере биобезопасности с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. Готовятся меморандумы еще с четырьмя соседними странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном.

    Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее рассказала, что в биолабораториях США на Украине изучали в том числе вирус Эбола и возбудители оспы.