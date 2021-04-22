Россия предостерегла Чехию от раскручивания «истеричной» кампании

Москва оставляет за собой право на новые шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании властями Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщили на сайте дипведомства.

В четверг в российской МИД был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька. Ему заявили решительный протест в связи с действиями, предпринятыми чешской стороной в отношении сотрудников посольства РФ в Праге. В беседе с послом подчеркнули, что язык ультиматумов для России неприемлем.

Чешский посол после посещения МИД России заявил, что пока останется работать в столице. Пивонька отметил, что процесс урегулирования отношений двух стран займет длительное время. Он сказал журналистам, что впереди будут и другие встречи.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил, что в Праге будут вынуждены сократить штат сотрудников посольства России, так как Москва не отреагировала на требования вернуть 20 высланных дипломатов. По словам Кулганека, выслать могут 60 человек.

Ответ Москвы на решение Праги не заставит себя ждать, заверила Захарова.