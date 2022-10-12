Россия предложит Азербайджану и Армении провести очередной трехсторонний саммит | 360°

Власть 12 октября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия предложит Азербайджану и Армении провести очередной трехсторонний саммит Помощник президента Ушаков: РФ предложит Армении и Азербайджану новый трехсторонний саммит РИА Новости

Читать 360tv в

Россия планирует предложить Армении и Азербайджану провести новый трехсторонний саммит. Об этом в среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин во время визита в Астану проведет на полях встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Реклама

«Мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении и надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки его проведения», — привело слова Ушакова РИА «Новости».

Реклама

По его словам, российская сторона активно содействует урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией. Ушаков подчеркнул, что в Москве называют «ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе» реализацию трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты «при активном участии российского президента».

Он добавил, что РФ видит, как в работу по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, Евросоюз и Штаты. Однако они пользуются российским разработками, заключил помощник президента.

С 13 по 14 октября Владимир Путин посетит Казахстан. В столице страны Астане он примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ. Ожидается, что на полях президент проведет ряд встреч, в том числе с лидерами Киргизии и Таджикистана для решения конфликта на границе двух стран.

0 0 0 0 0 0