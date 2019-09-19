Газовые переговорый России, Украины и ЕС прошли за 40 минут

Украина позитивно оценила переговоры о транзите газа с Россией Подробнее

По его словам, сейчас нет гарантий, что украинская сторона имплементирует европейскую систему в свое законодательство. Но, если Киев сможет это сделать с 1 января 2020 года, то Россия готова работать по контракту.

Новак отметил, что во время встречи стороны не обсуждали конкретные объемы транзита газа, но договорились продолжить консультации через месяц. Несмотря на это, глава российского Минэнерго заверил, что в 2020 году потребители в Европе получат газ в полном объеме, согласно контракту.

Сами переговоры прошли конструктивно, заметил Новак и добавил, что страны найдут решение по газовому вопросу.

На встрече в Брюсселе 19 сентября присутствовали представители Москвы, Киева и Еврокомиссии. Стороны обсуждать вопрос транзита российского газа, так как действующее 10-летнее соглашение перестанет действовать в конце 2019 года.