Россия предложила США отказаться от кибератак

Россия предложила США заключить договор об отказе от кибератак друг против друга. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД РФ.

Также Москва предложила восстановить американо-российский диалог по предотвращению киберугроз.

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)», — сказали в МИДе.

Там пояснили, что Москва хочет заключить «соглашение о предотвращении инцидентов в информпространстве», обменяться «гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга», а также подписать глобальный договор «о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга».

США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках на политические партии и попытках повлиять на настроения избирателей в США. Последняя крупная атака, приписываемая российским спецслужбам, касалась взлома ПО компании SolarWinds, которым пользуются американские госорганы. В связи с атаками Вашингтон ввел ряд санкций в отношении россиян, российских компаний и некоторых госструктур.

Москва отрицала причастность к кибератакам.