Россия предложила Армении и Азербайджану помощь по урегулированию конфликта на границе

Россия в рамках ОДКБ предложила оказать помощь Еревану и Баку по урегулированию ситуации на границе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что по предварительной договоренности Россия предложила оказать содействие «для делимитации и демаркации границы», выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии. В ней РФ могла бы принять участие в качестве консультанта или посредника, подчеркнул министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча состоится 20 мая после заключительного мероприятия министерской сессии Арктического совета. России на мероприятии перейдет от Исландии председательство в совете в 2021–2023 годах.