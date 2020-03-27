Россия предложила ООН отказаться от санкций из-за коронавируса

Документ внесли 26 марта. Декларация признает лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. Кроме того государства соглашаются сотрудничать друг с другом и с ВОЗ для выработки общих способов борьбы с распространением COVID-19.

Декларация предлагает оказывать помощь наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся. Также предлагается «отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций», за исключением одобренных Совбезом ООН.

Документ декларирует отказ от дискриминации отдельных государств и народов из-за пандемии, противодействие спекуляциям с товарами первой необходимости, распространение достоверной и научно-обоснованной информации о заболевании.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 585 тысяч человек. Лидером по числу заражений являются США — сейчас там 97 тысяч случаев. В России к утру 27 марта заразились 1036 человек (703 — в Москве), умерли четыре пациента.