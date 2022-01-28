Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные войска

Российское правительство потребовало как можно быстрее вывести из Сирии иностранные войска, которые располагаются там вне законов. Об этом заявил первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно», — процитировало Полянского РИА «Новости».

Он отметил, что войска США не справляются с террористической угрозой даже в небольших масштабах, поэтому говорить о их действии в большем объеме бессмысленно. По его словам, это показало нападение отрядов ИГИЛ* на тюрьму в Хасаке.

Полянский подчеркнул, что американские военные находятся в Сирии незаконно, и это плодит там преступность на северо-востоке. В этой области собираются террористы, боевики и так далее. Там нет власти и осуществляется насилие.

«Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на „хороших и плохих“, получают „вторую жизнь“ определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения», — описал происходящее представитель России в ООН.

В пример он привел ситуацию в Афганистане, жителей которого США оставили с множеством проблем. По словам Полянского, подобная ситуация характерна не только для Афганистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России